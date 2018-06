Thiede bleibt beim Karlsruher SC: Neuer Vertrag bis 2020

Mittelfeldspieler Marco Thiede spielt auch in der kommenden Saison beim Fußball-Drittligisten Karlsruher SC. Der 26-Jährige unterschrieb am Dienstag einen neuen bis zum 30. Juni 2020 gültigen Vertrag, wie der KSC mitteilte. „Er ist das, was man einen Mentalitätsspieler nennt - er bringt sich immer zu 100 Prozent ein“, sagte KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer. Thiede war im Sommer 2017 zu den Badenern gewechselt. Sein ursprünglicher Vertrag war am Ende der vergangenen Saison ausgelaufen.

Zudem stattete der KSC die beiden U19-Spieler Tim Kircher und Janis Hanek mit ebenfalls bis 2020 gültigen Profiverträgen aus. „Tim bringt eine Menge Potenzial auf der ihm angestammten rechten defensiven Außenverteidigerposition mit“, sagte Kreuzer. „Janis kann auf der Sechs und der Acht eingesetzt werden.“

Mitteilung zur Verlängerung mit Thiede