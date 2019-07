FDP-Landeschef Michael Theurer hat den Christdemokraten eine wirtschaftsfeindliche Politik vorgeworfen. Die Zeichen stünden derzeit auf Sturm, der Wohlstand sei nicht auf Dauer gesichert, sagte er am Samstag beim Landesparteitag in Heilbronn. Theurer sprach von einer „Gewinnwarnung für Deutschland“. Wer die Belastungsfähigkeit der Wirtschaft weiter teste, könnte sich in einem wirtschaftlichen Abschwung wiederfinden. „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, einer drohenden Rezession entgegenzuwirken.“ Der Mittelstand müsse entlastet werden.

Die FDP habe konkrete Gesetzesentwürfe in den Bundestag und den baden-württembergischen Landtag eingebracht, die von allen anderen Parteien abgelehnt worden seien - auch von der Union, die gern in Sonntagsreden das Wort Mittelstand und Wirtschaft im Mund führe, „aber in der Praxis eine wirtschaftsfeindliche Politik macht“.