Theurer: Grüne könnten mit Kretschmann Partner für FDP sein

FDP-Landeschef Michael Theurer hat seine Bereitschaft zu einer grün-gelben Koalition in Baden-Württemberg unter Führung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) unter gewissen Voraussetzungen bekräftigt. „Mit klaren Trendwenden könnten die Grünen unter Kretschmann zukünftig auch Partner für die FDP sein - als Reformmotor einer ökologischen Marktwirtschaft der Zukunft“, teilte Theurer nach der Bekanntgabe von Kretschmanns Kandidatur am Donnerstag mit. „Winfried Kretschmann geht in seiner Rolle als Landesvater auf. Ich traue den Grünen mit ihm an der Spitze weiterhin Erfolg zu.“ Bei allem Respekt vor seiner Lebensleistung brauche es aber in wesentlichen Kernthemen wie der Bildungs- und Wirtschaftspolitik dringend deutliche Kurswechsel.