Die Theodor-Heuss-Medaillen werden in diesem Jahr im Zeichen der Solidarität mit Flüchtlingen vergeben. Insgesamt erhalten diesen Sonntag in Stuttgart fünf Preisträger eine Medaille, die gleichwertig mit dem Theodor-Heuss-Preis ist. Eine Auszeichnung geht an die Clowns ohne Grenzen, die mit ihrer Späßen wieder Lebensmut zu Menschen in Krisengebieten und Flüchtlingen in Deutschland bringen. Vier Komiker tourten im Sommer 2015 etwa durch deutsche Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber. Die Clowns konnten die von Flucht und Krieg geplagten Menschen wieder zum Lachen bringen.

Eine Medaille erhält außerdem des Grandhotel Cosmopolis in Augsburg, in dem Flüchtlinge, Künstler und Touristen unter einem Dach leben. Ausgezeichnet werden zudem die Flüchtlings-Fußballmannschaft Welcome United 03 des SV Babelsberg und die Online-Universität Kiron Open Higher Education für Flüchtlinge. Mit der Medaille an „die stillen Helfer“ soll darüber hinaus die intakte Zivilgesellschaft in Deutschland geehrt werden, die bei der Unterstützung von Flüchtlingen aktiv wie nie zuvor gewesen sei. Die Auszeichnung geht auf den ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss (1884-1963) zurück und ehrt Menschen oder Organisationen für besonderes demokratisches Engagement und Zivilcourage.

Theodor-Heuss-Stiftung