Stuttgart (dpa/lsw) - Nach der Auszeichnung mit dem Deutschen Tanzpreis 2011 könnte der Stuttgarter Choreograph Eric Gauthier auch den Deutschen Theaterpreis „Der Faust“ des Bühnenvereins einheimsen. Seine Tanzkompanie „Gauthier Dance“ und Choreograph Christian Spuck sind in der Kategorie Choreographie mit „Poppea//Poppea“ nominiert, wie das Stuttgarter Theaterhaus mitteilte. Das Stück wurde am 1. Juli 2010 uraufgeführt und war die erste abendfüllende Produktion der 2007 gegründeten Kompanie. Es thematisiert den unaufhaltsamen Aufstieg der Kurtisane Poppea zur Kaiserin Roms - und begeisterte viele Kritiker. „Der Faust“ wird am 5. November in acht Kategorien in Frankfurt verliehen.

