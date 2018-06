Textilhersteller Vaude will nach Brand wieder produzieren

Nach einem Feuer durch einen Blitzeinschlag beim Textilhersteller Vaude in Tettnang (Bodenseekreis) soll die Produktion im Juni wieder aufgenommen werden. Das gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Der Brandschaden liege nach bisherigen Ermittlungen deutlich über 500 000 Euro und sei von Versicherungen gedeckt. Die rund 35 Angestellten sollen in den Produktionsräumen und einer angemieteten Halle arbeiten. Der Blitz hatte vor etwa anderthalb Wochen in das Dach einer Halle eingeschlagen und das Feuer entfacht. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten.