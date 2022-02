Teuren Teppich verloren: Polizei sucht Besitzer

Einen laut Preisschild mehrere Tausend Euro teuren Teppich hat ein Unbekannter auf einer Bundesstraße im Alb-Donau-Kreis verloren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fanden Ermittler den „fliegenden Teppich“ in Obermarchtal am Sonntag auf der B311, nachdem dort ein Hindernis auf der Fahrbahn gemeldet worden war. Offenbar sei der neu gekaufte Teppich beim Transport nicht richtig gesichert gewesen und deshalb auf die Straße gefallen.

„Er lag am Fahrbahnrand, es scheint niemand drübergefahren zu sein“, sagte eine Polizeisprecherin. „Er wäre quasi abholbereit.“ Bislang habe sich aber kein Eigentümer gemeldet. Den Besitzer erwartet dann aber nicht nur sein Teppich, sondern nach Angaben der Polizei wohl auch ein Bußgeld wegen mangelnder Ladungssicherung.

© dpa-infocom, dpa:220131-99-917963/2