Testpflicht, Maskengebot bei Prüfungen, Fernunterricht

Immer mehr Menschen besitzen einen Wassersprudler, weil sie keine Lust mehr haben, schwere Glasflaschen nach Hause zu tragen oder jede Woche unzählig Plastikflaschen wegzuschmeißen. Die bekannteste Wassersprudler-Marke weltweit ist Sodastream, mit einem Marktanteil von rund 80 Prozent.

Was aber nur wenige wissen: Ein Konkurrenzunternehmen von Sodastream sitzt in Bad Schussenried – Sodafixx. Und obwohl der Markt hart umkämpft ist, ist es dem mittelständischen Unternehmen in den vergangenen drei Jahren gelungen, mehrere Großkunden zu ...