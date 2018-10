Die RWTH Aachen eröffnet heute ein Testgelände zur Erforschung des autonomen und vernetzten Fahrens in der Stadt. Auf dem Gelände in Aldenhoven bei Aachen sind Kreuzungen, Parkbereichen, Haltestellen, Kreisverkehr, Zebrastreifen und Gebäude-Attrappen - dort sollen Forschungsfahrzeuge und Prototypen in komplexen Verkehrssituationen getestet werden. Erprobt werden einzelne Bausteine wie Sensoren, Software oder auch Fahrwerk und Antriebstechnik, wie das RWTH-Institut für Kraftfahrzeuge als Projektleiter mitteilte.

Ein Projektbeirat mit Vertretern von 40 Unternehmen und Institutionen hatte die Grundlage für den Testbereich erarbeitet, den der Bund mit 3,3 Millionen Euro förderte. Mit der Eröffnung steht das Gelände allen interessierten Nutzern aus Wissenschaft und Industrie zur Verfügung.