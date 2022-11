Testfahrt auf der Neubaustrecke Stuttgart-Ulm: Unterwegs auf der Trasse der Zukunft

Besonders schwäbisch klingt das nicht: Der ICE, den die Deutsche Bahn bereitgestellt hat, ist auf den Namen Neumünster getauft. Doch die Trasse, auf der der Zug verkehrt, soll die Verkehrswende im Südwesten einen wichtigen Schritt voranbringen. In einem Monat, zum jährlichen Fahrplanwechsel, wird die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm eröffnet. Jetzt hat die Bahn Journalisten zu einer Probefahrt eingeladen.

Warnwesten in Neon-Orange sind Pflicht im Zug. „Die Strecke ist ja noch nicht offiziell in Betrieb“, sagt zur Erklärung Raimund Räder, Teamleiter der Lokführer von DB Fernverkehr am Standort Stuttgart, beim Start der Testfahrt am Bahnhof Plochingen. Räder ist dafür zuständig, dass zum Betriebsstart im Dezember genügend Kollegen für die neue Strecke ausgebildet sein. 200 sollen es allein für den Fernverkehr sein, sagt er. Dazu noch etwa drei Dutzend für den Regionalverkehr.

Wechsel aufs neue Gleis

Langsam rollt der ICE aus dem Plochinger Bahnhof, zunächst zehn Kilometer über die bestehende Strecke nach Wendlingen. Dann, direkt nach dem Bahnhof, wechselt der Zug von der alten Trasse auf die Neubaustrecke – und das bleibt auch die nächsten Jahre so, bis Stuttgart 21 und damit die direkte Anbindung an den Tiefbahnhof in Betrieb genommen wird.

Unmittelbar nach dem Wechsel aufs neue Gleis wird es dunkel. Der Albvorlandtunnel ist mit mehr als acht Kilometern der zweitlängste von zwölf Tunneln auf der Strecke. Der ICE kann nun auf bis zu 250Stundenkilometer beschleunigen. Als es wieder hell wird, ist rechts die Burg Teck zu sehen, links erst einmal nur eine Lärmschutzwand. Und dann die A8.

„Schadenfreude“, fällt Olaf Drescher auf die Frage ein, was er bei der offiziellen Eröffnung der Neubaustrecke am 9. Dezember bei diesem Anblick wohl empfinden werde. „Wir erwarten Staus auf der Autobahn. Und dann fahren wir mit 250 Stundenkilometern daran vorbei.“ Der Ingenieur schwärmt von der Art, wie die Gleise verlegt wurden – auf Beton, nicht auf Schotter. „Ruhig, elegant, entspannt“ rolle der Zug, ohne Erschütterungen. „Sie können in Ruhe Ihren Kaffee trinken.“

Ein bisschen Schadenfreude

Drescher ist seit viereinhalb Jahren Gesamtverantwortlicher für das Bahnprojekt Stuttgart-Ulm, das aus der Neubaustrecke besteht und aus Stuttgart 21, also der Neuordnung des Bahnknotens in der Landeshauptstadt einschließlich Tiefbahnhof. Rund um Stuttgart 21 hat Drescher es immer wieder mit unschönen Schlagzeilen zu tun, alles wird teurer und später fertig, wegen der Unterbrechung der Gäubahn aus Singen wird eine ganze Region über Jahre von der umsteigefreien Fahrt zum Stuttgarter Hauptbahnhof abgeschnitten.

Die Neubaustrecke ist der weniger problematische Teil des Gesamtprojekts: weniger Zeitverzug, weniger Protest und ein Budget, das im Rahmen bleibt. 3,985 Milliarden Euro kostet die Strecke nach dem letzten Stand der Dinge, in einem ganz frühen Stadium hatte man mal 2,7 Milliarden Euro angesetzt. Bei Stuttgart 21 war zuletzt von 9,15 Milliarden Euro die Rede, fast viermal so viel wie einst versprochen, und ob damit das Ende der Fahnenstange erreicht ist, ist genauso wenig klar wie die Frage der Finanzierung. Über einen Teil der Kosten streiten Bund, Land und Bahn noch immer.

20 Prozent mehr Verbindungen

Kein Wunder also, dass Projektchef Drescher gerade gerne über die Neubaustrecke spricht. 20 Prozent mehr Verbindungen zwischen Stuttgart und München wird es mit dem Fahrplanwechsel im Dezember geben. Vier ICE-Linien – drei davon im Zweistundentakt – werden künftig über die Neuaustrecke geführt.

Zwei weitere Fernverkehrslinien werden dagegen zunächst einmal weiter über die alte Strecke durchs Filstal geführt. In der Region um Göppingen wächst trotzdem die Sorge, langfristig vom Fernverkehr abgeschnitten zu werden. Es sei schon mit dem Beschluss der Neubaustrecke absehbar gewesen, „dass der Fernverkehr das Filstals sukzessive nicht mehr bedienen wird“, sagte Göppingens Oberbürgermeister Alexander Maier (Grüne) dem SWR. Er will sich vor allem dafür einsetzen, dass die regionalen Verbindungen nach Stuttgart und Ulm gestärkt werden.

Einziger neuer Bahnhof: Merklingen

Auf der Neubaustrecke gibt es zunächst nur einen einzigen Regionalzug – und mit Merklingen einen einzigen Bahnhof. Ein IRE verbindet diesen im Stundentakt mit Ulm auf der einen und Wendlingen auf der anderen Seite. Die Region auf der Laichinger Alb, meint Ulrich Arndt vom Fahrgastverband Pro Bahn, sei ebenso wie Ulm eindeutig der Gewinner des neuen Fahrplans ab Dezember. Statt 30 Minuten mit dem Bus fahren Pendler von dort nur noch 12 Minuten mit der Bahn nach UIm, auch nach Stuttgart geht es deutlich schneller – auch wenn man bis auf weiteres in Wendlingen umsteigen muss.

Pro Bahn sieht auf der anderen Seite Oberschwaben eher als Verlierer des neuen Fahrplans, der sich aus der Neubaustrecke ergibt. Das liegt daran, dass es ab Dezember den durchgängigen Regionalexpress Stuttgart-Lindau nicht mehr geben wird. Stattdessen wird der bestehende IRE, der bisher zwischen Ulm und Friedrichshafen pendelt, bis Lindau erweitert, der RE fährt dagegen nur noch bis Friedrichshafen. Beide tauschen außerdem die Taktzeiten, zu denen sie verkehren. Die Krux daran ist laut Pro Bahn, dass der IRE weniger Kapazität hat, aber bei den meisten Umsteigeverbindungen der wichtigste Zubringer ist – eine Einschätzung, die das für den Nahverkehr zuständige baden-württembergische Verkehrsministerium so nicht teilt.

Noch wird nicht alles besser

Grund für die Änderungen auf der Südbahn ist just die zunehmende Zahl an Fernverkehrszügen im Raum Stuttgart, bedingt durch die Neubaustrecke. „Es wird einiges besser werden, aber eben noch nicht alles“, hatte jüngst auch Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) eingeräumt, als er den künftigen Fahrplan für die Neubaustrecke und angrenzende Trassen vorstellte.

Auch für Bahn-Projektchef Drescher steht außer Frage, dass die vollen Vorteile der Neubaustrecke erst mit der Eröffnung von Stuttgart 21 zum Tragen kommen. Erst dann wird sich die Fahrzeit von Stuttgart nach Ulm auch im Regionalverkehr deutlich verkürzen, erst dann kann auf der Neubaustrecke auch die volle Kapazität gefahren werden. Denn bislang wird im Albvorlandtunnel nur ein Gleis genutzt, weil auch für den Wechsel von der alten Strecke auf die neue Trasse nur ein Gleis zur Verfügung steht – nämlich jenes, über das künftig Güterzüge umgeleitet werden sollen. Die Gleise, auf denen der Personenverkehr künftig direkt von Wendlingen in Richtung des neuen Tiefbahnhofs geführt wird, liegen noch nicht.

Sieben Sekunden lang Blick ins Tal

Draußen, vor den Fenstern des Test-ICE, fliegt das Albvorland vorbei. Dann geht es die Schwäbische Alb hinauf. Auf der bestehenden Bahnstrecke Stuttgart-Ulm durchs Filstal müssen die ICEs stark abbremsen, bei Geislingen/Steige geht es quälend langsam hinauf auf die Alb. Quälend langsam staut sich oft auch der Autoverkehr am Albtrauf, Autofahrer kennen die neuralgische Stelle der A8 zwischen Mühlhausen im Täle und Hohenstadt.

Mühlhausen im Täle sieht man auch vom ICE aus. Für genau sieben Sekunden. So lange dauert die Fahrt über das spektakulärste Bauwerk der Neubaustrecke, die 485 Meter lange und 85 Meter hohe Filstalbrücke. Von Stuttgart kommend, war der Zug direkt davor durch den mit fast neun Kilometer längsten Tunnel der Strecke, den Boßlertunnel, gefahren. Unmittelbar nach der Brücke wird es erneut dunkel, nach knapp fünf Kilometern Fahrt durch den Steinbühltunnel ist die Albhochfläche erreicht. Irgendwann in der Zukunft soll auch die Autobahn A8 auf einer neuen Trasse mit geringerem Steigungsgrad über Tunnels und Brücken pfeilgerade auf die Albhochfläche führen. Doch dieses Mal ist die Bahn schneller.

Vieles neu dank ETCS

Für Projektchef Drescher gibt es einen wichtigen Grund, warum die Neubaustrecke für ihn die Bahn der Zukunft darstellt: Für die Trasse wird die neueste Version des so genannten Zugbeeinflussungssystems ETCS (European Train Control System) verbaut. Ein System, dass die Signale entlang der Strecke ersetzt und Sicherheit gegen Zusammenstöße und Auffahrunfälle bieten soll.

Es ist ein europäischer Standard, der erst nach und nach zum Einsatz kommt, Stuttgart soll der erste digitale Bahnknoten Deutschlands werden. Das System ist allerdings so neu, dass etwa der französische TGV, der täglich von Paris nach München fährt, die Strecke erst einmal nicht nutzen kann. Die Testfahrten, die für eine Freigabe nötig sind, sind für das kommende Jahr geplant, bis dahin wird der TGV durchs Filstal geleitet.

Software muss kompatibel werden

Der Umstand, dass der französische Hochgeschwindigkeitszug die deutsche Hochgeschwindigkeitsstrecke erst einmal nicht nutzen kann, hat in den Medien einige Wellen verursacht – Professor Ullrich Martin, Chef des Instituts für Eisenbahn- und Verkehrswesen an der Universität Stuttgart, sieht das aber gelassen. „Das ist kein Problem, das durch die Projektgesellschaft Stuttgart-Ulm verursacht wurde“, erläutert der Eisenbahn-Ingenieur. Aber es sei eine „riesengroße Aufgabe“ für die Zukunft, für eine kompatible Software der Züge in Europa zu sorgen, dies müsse europäisch vereinheitlicht werden.

„Wir wollen ja kein deutsches, sondern ein europäisches Hochgeschwindigkeitsnetz haben“, so Martin. Die Neubaustrecke Stuttgart-Ulm sei dabei Teil gleich zweier Achsen, nämlich von Paris nach Wien und Bratislava sowie von Brüssel nach Verona.

Nadelöhr verschiebt sich nach Osten

So richtig belastungsfähig sind die Achsen aber noch lange nicht, auch wenn Stuttgart-Ulm fertig ist. Das Nadelöhr verschiebt sich nun nach Osten: Zwischen Ulm und Augsburg werde immer noch nach einer geeigneten Trassenführung gesucht, sagt Projektchef Drescher. Und dem Bahnknoten München steht auch noch ein Umbau bevor. Im September wurde bekannt: Die dort geplante zweite Stammstrecke kommt später und wird teurer. Entwicklungen, wie sie in Stuttgart nicht gänzlich unbekannt sind.

Der Test-ICE hat inzwischen die Albhochfläche verlassen und taucht ein letztes Mal in einen Tunnel ein. Mit dem Ende des Albabstiegstunnels sind die Reisenden praktisch unmittelbar am Ulmer Hauptbahnhof. Ab Dezember wird der ICE hier 42Minuten nach Verlassen des Stuttgarter Hauptbahnhofs an den Bahnsteig rollen, bisher brauchte er 56 Minuten. Wenn Stuttgart 21 in Betrieb genommen worden ist, wird die Reisezeit zwischen den beiden Städten auf eine halbe Stunde nahezu halbiert.

Der Zug kommt einfach nicht

Eine schöne neue Eisenbahnwelt. Der real existierende Eisenbahn-Alltag ist oft ein anderer. Just an jenem Tag, an dem die Bahn zur Probefahrt auf der Neubaustrecke eingeladen hatte, standen morgens viele ratlose Pendler am Bahnhof in Ravensburg: Der Regionalexpress nach Stuttgart um 7.48 Uhr war einfach nicht gekommen. 20 Minuten später informierten die App und eine Durchsage, der Zug falle wegen Bauarbeiten aus.

Auf Nachfrage sagte eine Sprecherin der Bahn, nach dem Sturz eines Astes auf die Gleise bei Nonnenhorn am vergangenen Wochenende seien weitere Baumfällungen nötig geworden, die Bahn habe die Strecke Lindau-Friedrichshafen sperren müssen und in Friedrichshafen so kurzfristig keinen Ersatzzug disponieren können. Man bitte die Fahrgäste um Entschuldigung.