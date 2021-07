Test gegen Darmstadt: Stuttgart muss sich mit Remis begnügen

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart ist im Testspiel gegen Zweitliga-Club SV Darmstadt 98 am Mittwoch nicht über ein 1:1 (1:1) hinausgekommen. Mittelfeldspieler Mathias Honsak brachte die Gäste vor knapp 1000 Zuschauern im kleinen Robert-Schlienz-Stadion auf dem VfB-Clubgelände in der achten Minute in Führung, Offensivmann Tanguy Coulibaly nutzte eine der wenigen Chancen der Stuttgarter in der ersten Hälfte zum Ausgleich (43.). Nach der Pause schickte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo eine Reihe junger Talente aufs Feld. Bei den Lilien mussten Matthias Bader (22.) und Patric Pfeiffer (69.) im Verlauf der Partie angeschlagen ausgewechselt werden.

Neben dem erneut schwerer am Oberschenkel verletzten Orel Mangala fehlten bei den Schwaben auch Atakan Karazor und Hamadi Al Ghaddioui wegen kleinerer Blessuren sowie Mateo Klimowicz und Borna Sosa wegen Belastungssteuerung. Ins am Samstag beginnende Trainingslager des VfB in Kitzbühel soll das Quartett aber mitreisen. Für die Stuttgarter beginnt die neue Saison mit der Erstrunden-Partie im DFB-Pokal am 7. August, für die Darmstädter bereits am 24. Juli mit dem Zweitliga-Auftakt gegen den SSV Jahn Regensburg.

© dpa-infocom, dpa:210714-99-383957/3

