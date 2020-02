Test: Eishockey-Nationalteam in Heilbronn gegen Tschechien

Die Eishockey-Nationalmannschaft bestreitet im Vorfeld der Weltmeisterschaft in der Schweiz ein weiteres Testspiel gegen Tschechien. Die Partie findet im Rahmen der Euro Hockey Challenge am 18. April (14.15 Uhr) in Heilbronn statt. Zwei Tage zuvor treffen die beiden Teams bereits in Nürnberg aufeinander.

Zudem spielt die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm in der WM-Vorbereitung am 23. April (Dresden) und am 25. April (Crimmitschau) gegen Weißrussland sowie am 5. Mai in Mannheim gegen die USA. Vor den Begegnungen mit Tschechien sollen zwei weitere Spiele in der Slowakei stattfinden.

Die WM wird vom 8. bis 24. Mai in Zürich und Lausanne ausgetragen. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) startet am 8. Mai gegen Kanada in das Turnier.

