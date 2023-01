TEST CATCHLINE BaWü

Miteigentumsanteil, Bodenrichtwert oder Flurnummer. Mit diesen und weiteren Begrifflichkeiten müssen sich seit mehr als einem halben Jahr viele Menschen auseinandersetzen, wenn sie ihre Grundsteuererklärung abgeben möchten. Etwas mehr als die Hälfte hat das bislang getan, den übrigen bleibt noch bis Ende Januar Zeit. UPDATE2

„Das bereitet uns Sorge“, sagt Gerd Kehm, zuständiger Sachgebietsleiter im Finanzamt Biberach. Mit einer Quote von mehr als 58 Prozent (Stichtag 10. Januar) steht das hiesige Finanzamt mehr als elf Prozentpunkte besser da als manch anderer Landkreis und überbietet auch den Landesschnitt von 55 Prozent. Rund 103.000 Erklärungen stehen insgesamt an. Verantwortlich für die Abgabe ist, wer am 1. Januar 2022 Eigentümer des Grundstücks war. „Derjenige muss die Erklärung abgeben, auch wenn er das Grundstück mittlerweile verkauft hat“, erläutert Roland Eberhart, Leiter des Finanzamts Biberach. „Wenn sich die Eigentumsverhältnisse zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 1. Januar 2025 ändern, wird das vom Finanzamt durch eine Zurechnungsfortschreibung richtiggestellt“.