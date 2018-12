Terroranschlag: Verdächtiger wurde aus Deutschland abgeschoben

Von Deutsche Presse-Agentur

Nach dem tödlichen Terroranschlag in Straßburg fahndet die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem geflüchteten Täter. Der 29-jährige Mann schoss am Dienstagabend am Rande des Weihnachtsmarkts um sich und tötete drei Menschen, wie Frankreichs Innenminister Christophe Castaner am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Zwölf Menschen wurden nach seinen Angaben verletzt, sechs von ihnen sehr schwer. Der Täter war am Mittwochmorgen weiter auf der Flucht.

Der vermutlich radikalisierte Mann soll nach Medienberichten vor seiner Flucht von ...