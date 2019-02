Terrasse von Wohnhaus abgerutscht: 50 000 Euro Schaden

An einem Wohnhaus in Grafenau (Kreis Böblingen) ist aus bislang unbekannter Ursache eine Terrasse abgesackt. Niemand wurde verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Demnach hatte der Untergrund unter der Terrasse am Montagabend nachgegeben und war abgerutscht. Experten prüften die Statik des angrenzenden Wohnhauses, sie konnten dort aber keine Schäden feststellen. Kräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks stützen Teile des Hauses jedoch vorsorglich ab. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 50 000 Euro.

Mitteilung der Polizei