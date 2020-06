Tennisspielerin Siegemund begrüßt Erlaubnis für US Open

Tennisspielerin Laura Siegemund begrüßt die geplante Austragung der US Open. „Ich möchte einfach wieder spielen, auch international. Ich würde die Risiken persönlich auf mich nehmen“, sagte die 32-Jährige aus Metzingen der Deutschen Presse-Agentur. „Ich finde, es sollte aber in einem angepassten Setting erfolgen und das würden sie bei den US Open ja machen.“

Am Dienstag wurde das Grand-Slam-Turnier im besonders stark von der Coronavirus-Krise betroffenen New York erlaubt. Es soll vom 31. August bis zum 13. September unter strengen Sicherheits- und Hygieneregeln stattfinden. Seit März hat kein Turnier der WTA- und ATP-Tour mehr stattgefunden, bis Ende Juli ist die Zwangspause derzeit angesetzt.

Siegemund glaubt auch an weitere Tennis-Turniere in diesem Jahr. „Es sieht schon danach aus. Am Anfang klang es alles sehr negativ, aber mittlerweile klingt es schon sehr positiv“, sagte die ehemalige Top-30-Spielerin. „Es sind aber noch sehr viele offene Fragen, wie das dann in der Umsetzung funktionieren soll.“ Derzeit sammelt die Fed-Cup-Spielerin bei einer Turnier-Serie des Deutschen Tennis Bundes Matchpraxis. Siegemund ist an Position eins gesetzt und bestreitet ihre Vorrundenspiele in Stuttgart.

