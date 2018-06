Die deutschen Tennisprofis Philipp Kohlschreiber und Maximilian Marterer spielen heute beim Rasen-Tennisturnier in Stuttgart um den Einzug ins Achtelfinale. Der Augsburger Kohlschreiber eröffnet den zweiten Turniertag um 11.00 Uhr auf dem Center Court gegen den Usbeken Denis Istomin. Die Partie von French-Open-Achtelfinalist Marterer gegen den kroatischen Lucky Loser Viktor Galovic ist als viertes Match angesetzt.

Mischa Zverev, Florian Mayer und Rudolf Molleker hatten von den insgesamt sieben deutschen Tennisprofis im Hauptfeld bereits am Montag den Sprung in die zweite Runde geschafft. Der Schweizer Topstar Roger Federer tritt erstmals am Mittwoch an und trifft auf den Hamburger Mischa Zverev.

