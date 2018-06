Tennisprofi Tommy Haas hat sein mehrfach verschobenes Comeback für das ATP-Turnier auf dem Stuttgarter Weissenhof geplant. „Er konzentriert sich jetzt voll darauf, die Rasensaison zu starten mit den Turnieren beim Mercedes Cup, in Halle und in Wimbledon“, erklärte am Mittwoch Haas' Manager Edwin Weindorfer, der auch Turnierdirektor in Stuttgart ist. Das Traditionsturnier auf dem Weissenhof wird vom 6. bis 14. Juni erstmals auf Rasen ausgetragen.

Haas musste wegen anhaltender Probleme an seiner operierten Schulter die Rückkehr in den Tenniszirkus immer wieder verschieben. Zuletzt sagte der 37-Jährige seinen Start in München ab.

Beim mit 642 000 Euro dotierten Turnier in Stuttgart trifft Haas auf hochkarätige Konkurrenz. Nummer eins der Setzliste ist der 14-fache Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal. Der Spanier gewann auf dem Weissenhof bereits 2005 und 2007. Gemeldet haben auch US-Open-Sieger Marin Cilic aus Kroatien und Philipp Kohlschreiber, die deutsche Nummer eins.

Neben einem Scheck von 104 600 Euro erhält der Sieger 2015 auch einen 510 PS starken Sportwagen des Titelsponsors.

