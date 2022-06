Tennisprofi Otte verliert unglücklich Halbfinale

Oscar Otte hat das Halbfinale des ATP-Turniers in Stuttgart verloren und die erste Finalteilnahme seiner Karriere auf der Tennis-Tour verpasst. Am Samstag musste sich der Kölner dem Italiener Matteo Berrettini nach großem Kampf mit 6:7 (7:9), 6:7 (5:7) geschlagen geben. Ein Doppelfehler Ottes am Ende des ersten Satzes sowie ein Mini-Break im Tiebreak des zweiten Durchgangs entschieden schließlich das Match zugunsten des letztjährigen Wimbledon-Finalisten. Bereits 2019 hatte Berrettini das Turnier in Stuttgart gewonnen.

Otte begeisterte mit seinem Auftritt die Zuschauer am Weissenhof. Sein variantenreiches Spiel führte immer wieder zu langen Ballwechseln. Zudem schlugen beide Kontrahenten extrem stark auf. Allein im ersten Satz verbuchte der Kölner elf, der Italiener zehn Asse. Um so ärgerlicher war für den Deutschen dann sein Doppelfehler, der den ersten Durchgang entschied.

Der zweite Satz war ein Spiegelbild des ersten Durchgangs. Und wieder hatte Berrettini das bessere Ende für sich, als er einmal Otte den Aufschlag zum zwischenzeitlichen 4:2 im Tiebreak abnahm. Sein Finalgegner bei dem mit 769 645 Euro dotierten Rasenevent wird am Nachmittag zwischen dem früheren Wimbledon-Sieger Andy Murray aus Großbritannien und dem Australier Nick Kyrgios ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220611-99-627856/2