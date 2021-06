Tennisballgroßer Hagel: Fünf Verletzte nach Unwetter

Bei einem Unwetter in der Region Reutlingen sind fünf Personen verletzt worden. Tennisballgroße Hagelkörner seien am Mittwochabend vom Himmel gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Zum Grad der Verletzungen konnte er zunächst jedoch keine Angaben machen. Auch in Tübingen sei das Wasser „in Sturzbächen“ durch die Stadt gelaufen. Der Verkehr sei stark beeinträchtigt und zahlreiche Häuser und Autos beschädigt worden.

