Tennis-Star Federer über Ausrüster-Wechsel: „Gerüchte“

Tennis-Star Roger Federer hat Spekulationen widersprochen, dass die Trennung von seinem langjährigen Ausrüster bereits beschlossen ist. „Es sind sicher Gerüchte. Was kein Gerücht ist, ist, dass mein Nike-Vertrag schon seit März vorbei ist. Dementsprechend laufen Verhandlungen“, sagte der Rekord-Grand-Slam-Sieger am Montag beim Tennisturnier in Stuttgart, wo er nach mehr als zweimonatiger freiwilliger Pause am Mittwoch erstmals wieder ein offizielles Match bestreiten wird. Spekulationen zufolge soll der Schweizer zum japanischen Ausrüster Uniqlo wechseln.

