Tennis-Routinier Florian Mayer im Achtelfinale von Stuttgart

Tennis-Routinier Florian Mayer hat auf seiner Abschiedstournee das Achtelfinale beim Rasen-Turnier in Stuttgart erreicht. Der 34-Jährige setzte sich am Montag ungefährdet gegen Wildcard-Inhaber Yannick Maden aus Stuttgart 6:4, 6:1 durch. In der nächsten Runde trifft der Bayreuther auf den Augsburger Philipp Kohlschreiber oder den Usbeken Denis Istomin. Mayer hatte angekündigt, nach den US Open seine Karriere beenden zu wollen. Beim mit 729 340 Euro dotierten Rasen-Turnier in Stuttgart war zuvor auch Talent Rudolf Molleker mit einem Dreisatz-Erfolg über Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff weitergekommen.

ATP-Profil Federer

Tableau MercedesCup

Spielerfeld MercedesCup