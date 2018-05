Australian-Open-Halbfinalist Hyeon Chung wird in diesem Jahr erstmals beim traditionellen Tennisturnier in Stuttgart aufschlagen. Der 21-jährige Südkoreaner feiert bei dem Rasenevent vom 9. bis 17. Juni ebenso wie der australische Weltranglisten-14. Nick Kyrgios seine Premiere, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Auch der Weltranglisten-Vierte Grigor Dimitrow sowie der Franzose Gael Monfils gaben bereits ihre Zusage für den mit 729 340 Euro dotierten MercedesCup. Das ATP-Turnier am Stuttgarter Weissenhof dient als Vorbereitung für Wimbledon.

