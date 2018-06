Temperatursturz im Südwesten: Wochenende soll kühler bleiben

Die Sommerhitze im Südwesten legt eine Pause ein. Vor allem in der Früh bleibe es im ganzen Land erst einmal kühl, stellenweise sogar etwas frostig, sagte Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Freitag in Stuttgart. Kalte Luft sei über Nacht ins Land geströmt. Die Temperaturen fielen demnach stellenweise stark. Nachdem etwa Stuttgarter am Donnerstagnachmittag noch bei 25 Grad schwitzen, trugen einige am nächsten Morgen bei etwa 10 wieder eine wärmende Jacke. „Bis Mitte der neuen Woche wird es aber täglich ein paar Grad wärmer“, sagte der Experte. Am Wochenende dürfte die 20-Grad-Marke aber kaum überschritten werden. Zudem könnte es am Sonntag in der Osthälfte des Landes etwas regnen.

