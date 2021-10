Teile Offenburgs ohne Strom: Technisches Problem vermutet

Teile Offenburgs (Ortenaukreis) sind am Dienstagabend für längere Zeit ohne Strom gewesen. Ursache war vermutlich ein technisches Problem, wie die Polizei mitteilte. Flächendeckend betroffen seien unter anderem die Ortsteile Zell-Weierbach, Fessenbach sowie die Gemeinde Hohberg-Diersburg gewesen. Auch einige Einwohner in Ortenberg oder Durbach seien von den Störungen betroffen gewesen. Wie viele Menschen insgesamt keinen Strom hatten, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen. Verletzte oder größere Sachschäden habe es nicht gegeben. Wie genau es zu dem zweistündigen Ausfall in der Stadt kam, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:211013-99-576946/2

Pressemitteilung der Polizei