Teile der Unesco-Welterbestätte auf der Alb vor dem Aus

Einige der bedeutendsten Zeugnisse der Menschheitsgeschichte haben Archäologen in den Höhlen auf der Schwäbischen Alb gefunden. Diese sind seit 2017 Unesco-Weltkulturerbe, Doch bereits im November könnte eine der wichtigsten Anlaufstellen für Besucher schließen. Der Grund: Es fehlt Geld. Nun fordern Forscher aus der ganzen Welt Unterstützung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

Spektakuläre Funde der Menschheitsgeschichte

Auf der Alb gibt es mehrere Orten, an denen Besucher die spektakulären Funde aus den Höhlen im Ach- und Lonetal bestaunen können. Neben dem Hohlefels in Schelklingen und dem urgeschichtlichen Museum in Blaubeuren gehört dazu der Archäopark in Niederstotzingen (Landkreis Heidenheim). Seit geraumer Zeit hat dieser finanzielle Probleme. Die kleinen Gemeinden auf der Alb beklagen, ihnen fehle das Geld für Projekte solchen Ausmaßes. Immer wieder gab es daher aus den Kommunen den Wunsch nach einem Zuschuss des Landes. Doch dieses finanzierte laut Universität Tübingen bislang nur einzelne Projekte und Ausstellungen, nicht aber den laufenden Betrieb. Der Hochschule obliegt die wissenschaftliche Leitung der Welterbestätten.

Brief an Landesregierung

Forschungsleiter Professor Nicholas Conard hat deswegen einen Brief an die Landesregierung verfasst, unterzeichnet haben ihn Dutzende seiner Kollege aus dem In- und Ausland. Das Schreiben liegt der „Schwäbischen Zeitung“ vor. Darin heißt es: „Wir rufen die Landesregierung auf, den Archäopark Vogelherd und die anderen Einrichtungen im Ach- und Lonetal soweit zu unterstützen, dass im Zusammenspiel mit u. a. den betroffenen Gemeinden, Vereinen und privaten Spendern diese bedeutenden Fundplätze und musealen Einrichtungen dauerhaft für die lokale und weltweite Öffentlichkeit zugänglich bleiben“.

Es geht um 500 000 Euro im Jahr

Conard betont: „Wir reden hier von archäologischen Funden, die ein absolutes Alleinstellungsmerkmal für Baden-Württemberg sind. Das ist weltweit einzigartig“. Mit rund 500 000 Euro im Jahr könne der Betrieb der Präsentationsstätten finanziert werden. „Ich habe Verständnis dafür, dass wir in harten Zeiten leben. Aber wenn Milliarden da sind, um Folgen der Energiekrise abzufedern, muss es dieses Geld für die älteste Kunst und Musik auf Erden geben“. Alles andere sei „unvorstellbar“.

Im Archäopark ist unter anderem die Figur 40 000 Jahren altes Mammuts zu sehen. Der Fund gilt als wissenschaftliche Sensation und zählt wie die übrigen Stücke aus den Höhlen der Alb zu den ältesten bekannten Kunstwerken der Erde.

Forscher sehen Kretschmann in der Pflicht

Die Wissenschaftler sehen deshalb auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann in der Pflicht. Dieser hab bei der Feier zur Anerkennung des Weltkulturerbe-Status 2017 gesagt: „Lassen wir uns heute offiziell als Erben in die Pflicht nehmen, den Kulturschatz zu bewahren, der tausende Jahre überdauert hat.“ Nun stehe der Regierungschef im Wort.

Das Land hatte wiederholt betont, eine laufende Finanzierung von Betriebskosten sei unter anderem wegen der Unesco-Vorgabe nicht zulässig. Im Koalitionsvertrag hatten Grüne und CDU vereinbart, nach einem geeigneten Finanzierungsmodell zu suchen, im Sommer hatte es dazu positive Signale geben - die aber offenbar bislang nicht in konkrete Ergebnisse mündeten. Bleibt es dabei, wird der Archäopark nach Schließung am 6. November im kommenden Jahr nicht wieder öffnen.