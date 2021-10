Teil der Gumpenbachbrücke in Kornwestheim gesprengt

In Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ist ein Teil der maroden Gumpenbachbrücke gesprengt worden. Regierungspräsident Wolfgang Reimer erklärte am Samstag: „Die Sprengung der alten östlichen Brücke war erfolgreich. Damit ist uns ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zum Neubau geglückt.“ Wegen der Sprengung war der Verkehr am Morgen nach Angaben des Regierungspräsidiums Stuttgart auf den umliegenden Straßen sowie der Bundesstraße 27 aus Sicherheitsgründen für etwa eine halbe Stunde eingestellt. Die Gumpenbachbrücke war im Jahr 1954 gebaut worden. Im Mai 2010 wurden bei einer Prüfung Mängel festgestellt. Die Brücke wird für rund 27 Millionen Euro neu gebaut. Sie soll voraussichtlich im Herbst 2022 fertig sein. Die Kosten übernimmt der Bund.

