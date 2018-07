Technischer Defekt wohl Ursache für Brand auf Schwarzwaldhof

Die Ursache für den Brand einer Scheune mit Millionenschaden in Höchenschwand (Kreis Waldshut) war wohl ein technischer Defekt. Davon geht die Polizei nach ihren bisherigen Ermittlungen aus, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Am Montagabend war das Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte nach Polizeiangaben zwar weitgehend verhindern, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergriff - trotzdem wurde das Haus stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt insgesamt rund einer Million Euro. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden, wie die Polizei mitteilte.

