Ein Wohnungsbrand mit einem Toten in Altlußheim (Rhein-Neckar-Kreis) Ende Januar ist der Polizei zufolge auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Das teilten die Behörden am Freitag mit. Demnach hatte ein Defekt in der Küchenzeile zum Ausbruch des Feuers geführt. Bei dem Brand am 27. Januar war ein 20 Jahre alter Feuerwehrmann ums Leben gekommen, der in der Wohnung lebte. Der Polizei zufolge gibt es keine Hinweise auf ein fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten, das den Brand verursachte. Der Mann war schwer verletzt im Krankenhaus gestorben.

