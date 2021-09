Technischer Defekt: Touristenbahn in Baden-Baden umgekippt

Ein technischer Defekt hat in Baden-Baden den Unfall mit einer umgekippten Touristenbahn ausgelöst. Ein unter dem Fahrzeug montiertes Ausgleichgewicht habe sich am Mittwoch gelöst, sich dann in den Fahrbahnbelag gestemmt und die Bahn nach oben gedrückt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Fahrer sei dabei aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Er wurde leicht verletzt, ebenso wie eine Mitfahrerin. Die City-Bahn, mit der Besucher die Sehenswürdigkeiten der Stadt erkunden können, sieht aus wie ein Zug, fährt aber auf Rädern durch die Kurstadt.

