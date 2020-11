Ein technischer Defekt an einem Elektrogerät hat in Mühlacker (Enzkreis) zu einem Feuerwehreinsatz geführt. In dem unbewohnten Gebäude habe sich am Samstagmorgen Rauch entwickelt, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde demnach niemand. An dem Gebäude entstand jedoch ein Schaden von etwa 10 000 Euro. Die Bundesstraße 10 war zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt.

Mitteilung der Polizei