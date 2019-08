Technischer Defekt entfacht Feuer in Flüchtlingsunterkunft

Ein technischer Defekt hat den Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) in der vergangenen Woche ausgelöst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte es in dem Gebäude wohl einen Wasserschaden mit Stromkontakt gegeben. Zuerst berichtete der SWR. Das Feuer war am Freitagmorgen nach Erkenntnis der Ermittler in einem Zimmer im Erdgeschoss ausgebrochen. Mehrere Menschen erlitten Rauchvergiftungen. Zwei Männer kamen in ein Krankenhaus. In dem ehemaligen Hotel leben 85 Bewohner. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50 000 Euro.

