Technischer Defekt an Waschmaschine verursacht Hausbrand

Ein technischer Defekt an einer Waschmaschine hat einen Brand in der Waschküche eines Mehrfamilienhauses verursacht. Das Feuer war in der Nacht von Montag auf Dienstag in dem Gebäude in Bretzfeld (Hohenlohekreis) ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Der Eigentümer des Hauses bemerkte den Brand und versuchte, ihn erfolglos zu löschen.

Dabei zog er sich vermutlich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die restlichen Bewohner konnten unverletzt ins Freie gebracht werden. Durch den Brand wurden die Wasserleitungen des Hauses beschädigt. Die Bewohner wurden woanders untergebracht.

Pressemitteilung Polizei

