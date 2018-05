Team aus Schweden gewinnt Straßenbahner-EM in Stuttgart

Zwischen zwei Sigmaringer Geschäftsleuten ist ein heftiger Streit entbrannt, der nun juristische Folgen hat: Auslöser war ein Veröffentlichung im sozialen Netzwerk Facebook. Der Modehändler Klaus Engel, Inhaber vom Haus Nr. 29, hatte auf einen Fernsehbeitrag auf Spiegel TV über die Flüchtlingssituation in Sigmaringen reagiert. In dem elfminütigen Beitrag hatte Ralf Fessler, der in der Nähe der Landeserstaufnahmestelle (LEA) wohnt, seine Erfahrungen geschildert.