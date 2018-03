Wohl weil er zu schnell gefahren ist, hat ein Taxifahrer in Karlsruhe einen Unfall mit einem Fahrgast verursacht. Nach Angaben der Polizei wurden beide leicht verletzt. Demnach war der 51-Jährige, der nicht angeschnallt war, vermutlich zu schnell unterwegs gewesen. In der Nacht zum Montag geriet der Fahrer in einer Fahrbahnverengung an den Bordstein, worauf er mit seinem Fahrzeug stark nach links lenkte. Dabei stieß er gegen ein Geländer am Straßenrand sowie einen Absperrpfosten und kam letztlich an einem Baum zum Stehen. Sowohl der Taxifahrer als auch der 23 Jahre alte Beifahrer wurden leicht verletzt. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf rund 28 000 Euro.

