Taxifahrer protestieren mit „arbeitsfreiem Vormittag“

Ob Hauptbahnhof, Flughafen oder ganz normaler Straßenverkehr - am Montagvormittag haben viele Fahrgäste in Stuttgart umsonst nach Taxis Ausschau gehalten. Von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr waren die Taxifahrer im Ausstand. Mit dem „arbeitsfreien Vormittag“ protestierten sie gegen die Stadt, die in ihren Augen Konkurrenzangebote wie zum Beispiel Mitfahrdienste bevorzuge und von Auflagen befreie. Zu der Aktion hatten Taxiverbände aufgerufen; medizinische Fahrten waren demnach von dem Ausstand ausgenommen.

Bei der Stadt könne man die Aktion schwer nachzuvollziehen, denn es werde nach geltendem Recht gehandelt, sagte eine Sprecherin am Montag. Die Kritik der Taxiverbände betreffe die Genehmigungsbehörde, die im Rahmen des sogenannten Personenbeförderungsgesetzes alle neuen Mobilitätsformen zu prüfen habe. „Wenn neue Anbieter alle Auflagen erfüllen, müssen wir sie auch zulassen“, sagte die Sprecherin. Die Taxifahrer hingegen kritisieren, dass die Politik der Stadt den Wettbewerb verzerre und zum „finanziellen Tod“ der Unternehmen führen könne.

Taxiverband