Tausende Radler zur Fahrradfestival in Stuttgart erwartet

In der Stuttgarter Innenstadt starten am Sonntag Tausende Radler in die „Deutschland Tour“ und die „Jedermann Tour“. Auf mehreren Strecken werden rund 3500 Hobby-Radler und 132 internationale Profiradsportler erwartet. Zusätzlich gibt es viele Veranstaltungen für Besucher und Kinderrennen. Für das Fahrradfestival müssen Teile der Stuttgarter Innenstadt um den Start- und Zielort am Schlossplatz für den Autoverkehr gesperrt werden. Die Theodor-Heuss-Straße und die Friedrichstraße sind zwischen 5.00 Uhr morgens bis 23.00 Uhr komplett gesperrt.

Die Stadt Stuttgart empfiehlt Autofahrern, die Innenstadt am Sonntag zu meiden und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die einzelnen Streckenabschnitte für die Radler in der Innenstadt werden nur zeitweise gesperrt. Zwischen 11.00 Uhr und 18.00 Uhr wird unter anderem der Abschnitt über die Sattlerstraße und Birkenwaldstraße gesperrt. Zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr ist der Abschnitt über die Straße Am Krähenwald, den Herdweg und die Silberburgstraße unbefahrbar. In allen Streckenabschnitten gilt ein absolutes Halteverbot.

In der Umgebung Stuttgart werden die betroffenen Straßen nur für rund zwei Stunden für Autos gesperrt. Die Profis starten auf der vierten und finalen Etappe der Deutschlandtour in Lorsch und werden zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr in Stuttgart erwartet. Die Hobby-Radler der „Jedermann Tour“ haben die Wahl zwischen einer kurzen und langen Strecke. Die „Weinbergrunde“ geht auf 58 Kilometern über Fellbach, Waiblingen und Remseck. Die „Runde durch die Region Stuttgart“ geht über rund 118 Kilometer über Kirchheim, Schorndorf und Waiblingen. Der Start für die „Jedermann Tour“ ist um 10.30 Uhr. Die letzten Radler sollen auf der kurzen Strecke um 13.20 Uhr, auf der langen Tour um 15.52 Uhr im Ziel eintreffen.

