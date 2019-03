Bevor am Aschermittwoch alles vorbei ist, haben es die Narren in Baden-Württembergs zwei größten Städten noch einmal bunt getrieben. Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) empfing am Dienstag Hunderte Karnevalisten in Stuttgart. Vor Delegationen des Landesverbands Württembergische Karnevalsvereine und der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine hielt er eine spöttische Rede in Reimform: „Der politischen Narretei jüngstes Kind sind Fahrverbote in der Stadt, Grenzwerte setzen den Diesel Schachmatt.“ Danach feierten die Narren weiter auf der Straße - Tausende weitere kamen für den Umzug am Dienstagnachmittag in die Stuttgarter Innenstadt. In Karlsruhe schlängelte sich fast zeitgleich ein bunter, lauter Umzug durch die Straßen.

Stuttgarter Faschingsumzug