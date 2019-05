Kurz vor der Europawahl haben Tausende junge Menschen in Baden-Württemberg für mehr Klimaschutz demonstriert. Allein in Freiburg zählte die Polizei nach Angaben einer Sprecherin am Freitag zwischen 8000 und 10 000 Teilnehmer. Während des Demonstrationszuges durch die Innenstadt legten sich viele Schüler mehrere Minuten lang mit ihren Protestplakaten zum symbolischen Sterben auf den Boden.

In Stuttgart beteiligten sich mehrere Hundert Menschen am zweiten sogenannten globalen Klimastreik der Fridays-for-Future-Bewegung. Sie trugen Plakate mit Aufschriften wie „Warum Lernen ohne Zukunft“, „Keine Kohle für die Kohle“ und „Wir streiken bis ihr handelt“.

Seit Monaten schwänzen junge Menschen freitags den Unterricht, um für eine bessere Klimapolitik auf die Straße zu gehen. Die Aktivisten fordern unter anderem die Einhaltung der Pariser Klimaziele.

Fridays for Future