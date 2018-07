Stuttgart (dpa) - Mehrere tausend Mitarbeiter des Mercedes-Werks in Sindelfingen haben am Mittwoch vorübergehend die Arbeit niedergelegt. Sie protestierten Angaben der Gewerkschaft IG Metall zufolge gegen die Entscheidung des Daimler-Vorstandes, die Produktion der Mercedes C-Klasse von 2014 an aus Sindelfingen abzuziehen. Die Demonstranten seien vor das Gebäude der Werksleitung gezogen und hätten Informationen über die Zukunft ihrer Arbeitsplätze gefordert, sagte eine Gewerkschaftssprecherin. Daimler will die Modellreihe künftig nur noch in den Werken Bremen sowie in den USA, China und Südafrika bauen.