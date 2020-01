Taucher heben Schatzkiste beim Dreikönigstauchen aus dem Bodensee

Beim traditionellen Dreikönigstauchen im Bodensee haben Wassersportler am Montagmorgen eine hölzerne Schatzkiste geborgen. Eine Gruppe des Tauchteams Bodensee fand die Truhe in etwa fünf Metern Tiefe in der Nähe des Überlinger Hafens.

Die Veranstalter erwarteten bis zum Abend etwa 180 Teilnehmer beim 49. Dreikönigstauchen, das ihren Angaben zufolge die größte Wintertauchveranstaltung in Europa ist. In der zuvor versteckten Kiste fanden die erfolgreichen Taucher unter anderem eine Flasche mit einem alkoholhaltigen Getränk und mehrere Gutscheine.