Tatverdächtiger Kirchen-Randalierer festgenommen

Nach der Randale in einer Stuttgarter Kirche hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 37-Jährige soll am späten Freitag oder frühen Samstagmorgen in einer Kirche in Stuttgart mehrere Fenster, einen Teil der Inneneinrichtung und die Orgel beschädigt haben, teilte die Polizei am Montag mit.

Außerdem soll der Mann an einer Haltestelle in der Nähe randaliert und von einer Baustelle Werkzeuge, elektronische Geräte und einen Feuerlöscher gestohlen haben. Er wird zudem verdächtigt, eine Frau in der S-Bahn sexuell belästigt zu haben, teilte die Polizei weiter mit.

Am Samstagmorgen hatte eine Passantin die Polizei gerufen, weil ein Unbekannter mehrere Menschen im Umkreis der Johanneskirche belästigt hatte. Die Polizisten konnten den Mann nach ihrem Eintreffen nicht mehr finden, entdeckten aber die Schäden in der demolierten Kirche. Als die Beamten den Tatort am nächsten Tag überprüften, lief der Verdächtige an der Kirche vorbei. Die Polizei nahm den 37-Jährigen fest. Sie geht nicht davon aus, dass die Tat einen religiösen Hintergrund hat.

© dpa-infocom, dpa:211206-99-278701/2

Mitteilung Polizei