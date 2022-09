Tatverdächtiger im Fall Ayleen gesteht Tötung der 14-Jährigen

Im Fall der in einem See in Hessen tot gefundenen Ayleen hat der Tatverdächtige die Tötung der 14-Jährigen gestanden. Dies sei in einer mehrstündigen Vernehmung am vergangenen Freitag geschehen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Gießen mit.

Im Teufelsee war die Leiche der 14-jährigen Ayleen aus Baden-Württemberg gefunden worden. Tatverdächtig ist ein 29-Jähriger aus dem hessischen Lahn-Dill-Kreis.

Im Augustwaren bei einer erneuten Absuche des Fundorts mehrere Gegenstände sichergestellt worden. Dafür hatten Einsatzkräfte noch einmal am und im Teufelsee bei Echzell sowie an einem benachbarten Gewässer nach möglichen weiteren Spuren gesucht. Vor Ort waren bis zu 60 Beamte sowie etwa ein Dutzend Taucher im Einsatz gewesen - auch ein Sonar-Boot kam zum Einsatz.