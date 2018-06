Tarifverhandlungen für Metaller gehen in die dritte Runde

Die Tarifverhandlungen für die 740.000 Beschäftigten der Metallindustrie im Südwesten gehen am heutigen Dienstag in die dritte Runde. Die IG Metall fordert 5,5 Prozent mehr Lohn für zwölf Monate. Die Arbeitgeber bieten 2,3 Prozent mehr Einkommen für 13 Monate bei zwei Nullmonaten und wollen zunächst dem Wunsch der Gewerkschaft nach einer Korrektur nach oben nicht nachkommen. Die Gewerkschaft hatte Aktionen ihrer jungen Mitglieder vor dem Verhandlungslokal in Böblingen sowie Warnstreiks in weiteren Betrieben angekündigt.

Die Tarifvertragsparteien im traditionellen Pilot-Tarifbezirk Baden-Württemberg sind die ersten, die zum dritten Mal zusammentreffen. Einen Tag später gehen Gewerkschaft und Arbeitgeber in Bayern wieder an den Verhandlungstisch. Die sehr mobilisierungsfähigen Metaller in Baden-Württemberg hatten im vergangenen Jahr einen Abschluss von 4,3 Prozent mehr Geld durchgesetzt. Seit dem Ende der Friedenspflicht war der Südwesten auch Schwerpunkt der Warnstreiks: Jeder zweite der seither gezählten 180.000 Teilnehmer kam aus einem baden-württembergischen Betrieb.

Verhandlungsbereitschaft bei beiden Parteien

Vor Beginn der Tarifverhandlungen haben beide Seiten Entgegenkommen signalisiert. „Es wird nicht bei der Forderung einer IG Metall bleiben und auch nicht bei unserem zuletzt gemachten Angebot bleiben“, sagte Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger am Dienstag im ARD-„Morgenmagazin“. Der frühere Südwestmetall-Chef fügte hinzu: „Man wird sich hier auf dem Verhandlungsweg finden müssen.“

Auch IG-Metall-Chef Berthold Huber deutete Verhandlungsbereitschaft an: „Wenn wir ein Angebot kriegen, das wirklich tragfähig ist, dann wird man auch am Verhandlungstisch ein Ergebnis finden“, sagte er im ARD-„Morgenmagazin“. Andernfalls werde es aber zu Streiks kommen. Arbeitgeber und Gewerkschaft im traditionellen Pilotbezirk Baden-Württemberg wollten am späten Nachmittag in Böblingen bei Stuttgart zusammenkommen. In Bayern wird am Mittwoch weiterverhandelt.

Unterdessen gingen die Warnstreiks in mehreren Ländern weiter. Bei einer Kundgebung in Wiesloch bei Heidelberg demonstrierten laut IG Metall rund 3000 Menschen.

Tarif-Experte findet Forderung angemessen

IG-Metall-Bezirksleiter Jörg Hofmann hatte vor der dritten Runde Kompromissbereitschaft bei den Arbeitgebern angemahnt. Es bestehe die Chance, eine mögliche „Einflugschneise“ für ein Ergebnis zu schaffen, das dann kommende Woche endgültig erzielt werden könne. Gelinge dies nicht, stünden die Weichen bald Richtung Urabstimmung und Streik.

Die Forderung der Metall-Beschäftigten nach deutlicher Teilhabe an den Gewinnen der Branche ist aus Sicht des Tarif-Experten Reinhard Bispinck durchaus angemessen. „Es besteht in der Metall- und Elektroindustrie kein Grund zu besonderer Zurückhaltung, weil sie mit einer kräftigen Reallohnsteigerung nicht überfordert ist“, sagte der Ökonom des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans-Böckler-Stiftung in Stuttgart. Die Tarifverhandlungen für die 740 000 Beschäftigte im Südwesten gehen an diesem Dienstag in Böblingen bei Stuttgart in die dritte Runde.

Schon etliche Male Pilotabschlüsse

Die Metall-Tarifpartner in Baden-Württemberg haben etliche Male einen Pilotabschluss für die gesamte Schlüsselbranche geschmiedet. Die IG Metall kann im Südwesten auf starke Truppen zählen – denn die gewerkschaftlichen Organisationsgrade sind hoch, etwa bei den Daimler-Produktionsbeschäftigten um die 80 Prozent. Die Autobauer Daimler, Audi und Porsche sowie ihre Zulieferer wie Bosch und Mahle und der Maschinenbau mit Festo, Stihl oder Dürr sind Garanten für die Gewerkschaft, genügend Leute auf die Straße zu bringen und damit im Konfliktfall Druck auf die Arbeitgeber ausüben zu können.

Qualitative Themen gehören zu den Spezialitäten der Metall-Tarifparteien im Südwesten. Sie unterzeichneten die Tarifverträge über Weiterbildung (2001), Arbeitszeitkonten (2005), und Altersteilzeit (2008), die von anderen Bezirken übernommen wurden. Ein Markstein der Tarifgeschichte war 1984 der Einstieg in die 35-Stunden-Woche nach einem siebenwöchigen Streik im Südwesten.

Das jahrelange Ringen um den komplexen Entgeltrahmentarifvertrag (ERA/2003) wurde ebenfalls im Südwesten beendet. Auch in der Runde 2012 errangen die Metaller nicht nur einen Lohnabschluss von 4,3 Prozent, sondern auch die unbefristete Übernahme von Auszubildenden und mehr Mitsprache der Betriebsräte bei Leiharbeit.

Beide Seiten haben im Südwesten starke Verhandlungsführer hervorgebracht wie Willi Bleicher, Franz Steinkühler, den ehemaligen Arbeitsminister Walter Riester (SPD) und den derzeitigen IG-Metall-Vorsitzenden Berthold Huber für die Gewerkschaft. Der frühere Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages, Hans Peter Stihl, Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt und der Unternehmer Otmar Zwiebelhofer stehen für Persönlichkeiten auf der Seite der Arbeitgeber. Der derzeitige Gesamtmetall-Chef und Heidelberger Unternehmer Rainer Dulger führte zuvor die Arbeitgeber im Südwesten.

In der Bilanz der Abschlüsse seit 1990 liegt Baden-Württemberg mit seinen derzeit 740 000 Beschäftigten deutlich vor dem ebenfalls einflussreichen Bezirk Nordrhein-Westfalen: Neun Mal wurden hier wegweisende Tarifverträge abgeschlossen, in NRW nur drei Mal. (lsw)