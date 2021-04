Tarifrunde für Edelmetall-Beschäftigte im Südwesten begonnen

In Pforzheim hat die Tarifrunde für die Beschäftigten der Edelmetallindustrie im Südwesten begonnen. Die IG Metall fordert für die rund 8000 Beschäftigten der Uhren,- Schmuck,- und Edelmetallindustrie im Land vier Prozent mehr Lohn, Perspektiven für die Zukunftssicherung und Arbeitszeitverkürzung bei Beschäftigungsproblemen mit Teillohnausgleich. Außerdem will die Gewerkschaft einen Ausbildungstarifvertrag durchsetzen, der Azubis und Studenten des dualen Studiums erfasst. „Es ist eine komplexe Materie“, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Für den Fall, dass die Arbeitgeber sich nicht kompromissbereit zeigten, schließe die Gewerkschaft kleinere coronakonforme Aktionen nicht aus.

