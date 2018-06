Tarif-Experte: Kein Grund für Zurückhaltung in Metall-Industrie

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Forderung der Metall-Beschäftigten nach deutlicher Teilhabe an den Gewinnen der Branche ist aus Sicht des Tarif-Experten Reinhard Bispinck durchaus angemessen. „Es besteht in der Metall- und Elektroindustrie kein Grund zu besonderer Zurückhaltung, weil sie mit einer kräftigen Reallohnsteigerung nicht überfordert ist“, sagte der Ökonom des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans-Böckler-Stiftung der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart. Die Tarifverhandlungen für die 740 000 Beschäftigte im Südwesten gehen an diesem Dienstag in Böblingen bei Stuttgart in die dritte Runde.

