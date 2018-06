Die Stelle des Tübinger Regierungspräsidenten ist wieder besetzt: Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Klaus Tappeser (CDU) offiziell ins Amt eingesetzt.

Kurz nach der Landtagswahl schickte die neue grün-schwarze Landesregierung zwei Regierungspräsidenten in den einstweiligen Ruhestand: In Stuttgart musste aus Gründen der Parteizugehörigkeit Johannes Schmalzl (FDP) gehen, in Tübingen Jörg Schmidt (SPD). Doch während Schamlzl widerspruchslos seinen Posten in Stuttgart für Wolfgang Reimer (Grüne) räumte, setzte Schmidt sich gegen seine Absetzung – letztlich vergeblich – zur Wehr. So verzögerte sich der Amtswechsel in Tübingen.

Am Dienstag hat Tappeser nun im Neuen Schloss in Stuttgart die Ernennungsurkunde entgegengenommen, teilte das Staatsministerium mit. Am heutigen Mittwoch tritt er den Dienst als Leiter der Tübinger Behörde an.

„Fühle mich gut vorbereitet“

Auf das neue Amt freue er sich, sagte Tappeser. „Ich fühle mich gut vorbereitet, ich bringe kommunale und ministeriale Erfahrung mit.“ Er war Oberbürgermeister von Rottenburg (Landkreis Tübingen) und Ministerialdirektor im Wissenschaftsministerium. Zwischen 1992 und 1995 amtierte er als Sozialdezernent im Landkreis Ravensburg.

Für seinen Vorgänger drückte Tappeser Mitgefühl aus. „Das ist keine angenehme Situation“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. „Ich habe es vor fünf Jahren selber erlebt.“

Der CDU-Mann war als Ministerialdirektor nach der Abwahl von Schwarz-Gelb 2011 ebenfalls in den Ruhestand geschickt worden – und war ebenfalls vergeblich gegen seine Abberufung vorgegangen. Mehrere Versuche eines politischen Comebacks waren für Tappeser erfolglos geblieben: 2012 verlor er bei der Oberbürgermeisterwahl im bayerischen Lindau, 2013 scheiterte er bei einer parteiinternen Abstimmung zur Europawahl, 2016 gelang es ihm nicht, im Wahlkreis Tübingen ein Mandat für den Landtag zu gewinnen.

Tappesers Vorgänger Jörg Schmidt hatte beim Innenministerium Widerspruch gegen seine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand eingelegt. Den hatte das Ministerium abgelehnt und einen sogenannten Sofortvollzug der Entscheidung beschlossen. Zuvor war Schmidt mit Klagen vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen und dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim gescheitert. Theoretisch könnte er nun noch gegen den Bescheid des Innenministeriums klagen. Ob er dies tun will, hatte er zuletzt offen gelassen. Am Dienstag war Schmidt für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Im Ermessen der Landesregierung

Die vier Regierungspräsidenten in Baden-Württemberg sind politische Beamte. Nach dem Gesetz müssen sie in fortdauernder Übereinstimmung mit den Zielen und Ansichten der Landesregierung stehen, die darüber eine Ermessensentscheidung trifft. Sie können jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Das geschieht häufig nach einem Regierungswechsel – aber nicht immer: Die Regierungspräsidentin von Karlsruhe, Nicolette Kressl, wie Schmidt Mitglied der SPD, wurde nach dem Regierungsantritt von Grün-Schwarz, anders als dieser, im Amt belassen.