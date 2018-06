Tappeser in Stuttgart zum Regierungspräsidenten ernannt

Kurz nach der Landtagswahl schickte die neue grün-schwarze Landesregierung zwei Regierungspräsidenten in den einstweiligen Ruhestand. In Stuttgart musste aus Gründen der Parteizugehörigkeit Johannes Schmalzl (FDP) gehen, in Tübingen Jörg Schmidt (SPD). Nun ernannte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Klaus Tappeser von der CDU zu Schmidts Nachfolger. Tappeser nahm am Dienstag im Neuen Schloss in Stuttgart die Ernennungsurkunde entgegen, wie das Staatsministerium mitteilte.

Tappeser tritt am Mittwoch den Dienst als Leiter der Tübinger Behörde an. Er ist damit Nachfolger von Jörg Schmidt, der sich - letztlich vergeblich - dagegen gewehrt hatte. Die hatte die Einsetzung von Tappeser verzögert.

Auf das neue Amt freue er sich, sagte Tappeser. „Ich fühle mich gut vorbereitet, ich bringe kommunale und ministeriale Erfahrung mit.“ Er war Oberbürgermeister von Rottenburg (Kreis Tübingen) und Ministerialdirektor im Wissenschaftsministerium.

Für seinen Vorgänger hat er Mitgefühl ausgedrückt. „Das ist keine angenehme Situation“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. „Ich habe es vor fünf Jahren selber erlebt.“

Er war als Ministerialdirektor nach der Abwahl von Schwarz-Gelb 2011 ebenfalls in den Ruhestand geschickt worden. Mehrere Versuche eines politischen Comebacks waren für Tappeser erfolglos geblieben: 2012 verlor er bei der Oberbürgermeisterwahl in Lindau, 2013 scheiterte er bei einer parteiinternen Abstimmung zur Europawahl, 2016 gelang es ihm nicht, im Wahlkreis Tübingen ein Mandat für den Landtag zu gewinnen.

