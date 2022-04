Kein Tanzen und verbannte Filme: Das ist an Ostern in Baden-Württemberg nicht erlaubt

Viele Menschen starten schon am Gründonnerstag in ein langes Osterwochenende. Spaß und Freizeit inklusive. Doch es gibt einige Regeln zu beachten - die sich auch noch von Bundesland zu Bundesland unterscheiden:

So gilt in Baden-Württemberg am Karfreitag ein ganztägiges Tanzverbot. Es beginnt allerdings schon am Gründonnerstag 18 Uhr und bis Karsamstag 20 Uhr. Heißt: Diskotheken bleiben zu, denn öffentliche Tanzveranstaltungen sind untersagt.

Und hätten Sie es gewusst? An einem Feiertag und sonntags sollte besser nicht umgezogen werden. Denn ruhestörende Arbeiten sind verboten. Dazu zählt auch das nicht ganz lautlose Schleppen der Möbel durchs Treppenhaus, ebenso Bohren und Hämmern.

Aber das vielleicht kurioseste: Bestimmte Filme dürfen nicht öffentlich vorgeführt werden. Hauptsächlich betrifft dies Komödien, Erotik- und Horrorfilme, die religiöse Gefühle verletzten könnten. Darauf weist die Programmzeitschrift "TV Spielfilm" hin. Denn: Die Filme müssen von der FSK auf ihre Feiertagstauglichkeit geprüft werden. Wer das einst versäumt hat, muss eine erneute Anfrage stellen. Und die kostet Geld.

Deshalb befinden sich auf der mehr als 700 Filme umfassenden Sperrliste auch Streifen wie "Heidi in den Bergen" und "Kalle Blomquist". Da das Verbot aber nur für öffentliche Aufführungen und nicht etwa fürs Fernsehen oder Streaming-Dienste gilt, dürfte das verschmerzbar sein.