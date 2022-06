Tankstellenmitarbeiter vereitelt Überfall

Mit seinem beherzten Eingreifen hat ein Tankstellenmitarbeiter in Lauchringen (Kreis Waldshut) einen Überfall vereitelt. Nach Angaben der Polizei vom Freitag hatte ein maskierter 20-Jähriger am Vortag das Personal mit einer Scheinwaffe bedroht und Geld gefordert. Der Mitarbeiter schlug dem Mann die Waffe aus der Hand und den verhinderten Räuber in die Flucht. Zwei Beschäftigte der Tankstelle verfolgten und stellten den 20-Jährigen. Sie hielten ihn fest, bis die Polizei kam. Der Mann wurde festgenommen. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

